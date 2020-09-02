مركز القدس: 3 شهداء في أيلول بينهم أسير

القدس المحتلة / سما /

أصدر مركز القدس احصائيته حول ارتقاء الشهداء خلال شهر أيلول، حيث أوضحت أن 3 شهداء ارتقوا خلال الشهر، بينهم أسير في سجون الاحتلال.

والشهداء هم:

1 داوود طلعت الخطيب 45 بيت لحم 2/9/2020 أسير

2 الطبيب نضال محمد جبارين 54 جنين 18/9/2020

3 خليل محمد لبد 27 غزة 20/9/2020 إعداد وتجهيز

وقال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إن عدد الشهداء منذ اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال، في السادس من شهر كانون الأول عام 2017، حتى أيلول، بلغ 566 شهيداً في مختلف أنحاء الوطن، بينهم 117 طفلاً، و 23 سيدة و7 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما ارتقى 33 شهيداً من عناصر المقاومة خلال الاعداد والتجهيز، و112 شهيداً نتيجة القصف الاسرائيلي، كما وارتقى 15 أسيراً في سجون الاحتلال، واستشهد الغزيّ فادي البطش بعملية اغتيال في ماليزيا.

أوضحت الدراسة الاحصائية التي أعدها المركز، أن شهداء مسيرات العودة على حدود غزة الشرقية والتي انطلقت بتاريخ 30/3/2018 بما يصادف يوم الأرض، بلغ عددهم حتى نهاية شهر أيلول لعام 2020، الى 260 شهيداً، بينهم صحفييْن، وأربعة من عناصر الطواقم الطبية.

ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد 117 طفلاً في الفترة التي تلت اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال حتى أيلول 2020، أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، بينهم 71 طفلاً ارتقى خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى المستمرة على حدود قطاع غزة، وسجل المركز استشهاد 3 أجّنة في بطون أمهاتهم خلال قصف الاحتلال على قطاع غزة.

فيما ارتقى 16 أسيراً بعد اعتقالهم على يد جيش الاحتلال، ما يرفع شهداء الحركة الأسيرة من عام 1967 الى 226.