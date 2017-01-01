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تستعد ناسا لارسال مرحاض الي الفضاء بقيمة 23 مليون دولار

السبت 03 أكتوبر 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تستعد ناسا لارسال مرحاض الي الفضاء بقيمة 23 مليون دولار



وكالات

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإرسال مرحاض جديد، مخصص للاستخدام في ظروف انعدام الجاذبية، إلى محطة الفضاء الدولية لاختباره، وذلك قبل استعماله المحتمل في بعثة مستقبلية إلى القمر.

وتبلغ تكلفة المرحاض 23 مليون دولار.

وقالت ناسا إن "نظام الإفراغ" الخاص بالمرحاض صُمم خصيصا لإراحة رائدات الفضاء، بخلاف الطرازات السابقة.

وتقول الوكالة إن المرحاض الجديد، المصنوع من التيتانيوم، سيشجع رواد الفضاء على قضاء حاجتهم خلال المهام الفضائية البعيدة.

ويستخدم المرحاض نظاما خاصا لامتصاص الفضلات من الجسم في ظروف انعدام الجاذبية. ويوفر المرحاض خصوصية لمستخدميه، حيث يوجد داخل مقصورة خاصة.

وتقول ناسا إن المرحاض الجديد يُشكّل نسخة مطورة من المرحاض المستخدم حاليا في محطة الفضاء الدولية.

ويزن المرحاض 45 كيلوغراما، ويبلغ ارتفاعه 71 سنتيمترا. وهو أصغر من المستخدم حاليا بنسبة 65 في المئة وأخف بنسبة 40 في المئة.

وركز المصممون بشكل خاص على توفير الراحة لرائدات الفضاء أثناء استخدام المرحاض.

وقالت مليسا ماكينلي، وهي مديرة مشاريع في ناسا، لشبكة سي بي إس، إن "ناسا أمضت الكثير من الوقت (في العمل) مع أفراد الطاقم وفي وضع تقييمات لتحسين استخدام المقعد وقُمع التبول، لجعل المرحاض أكثر ملائمة لاستخدام الإناث من أفراد الطاقم".

ومن المقرر اختبار المرحاض الجديد في محطة الفضاء الدولية، قبل إدماجه في مركبات "أوريون" التي ستحمل رواد فضاء إلى القمر

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#ناسا #الفضاء #محطة الفضاء

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