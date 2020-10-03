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المركزي الكويتي يؤكد التزامه بقوة الدينار

السبت 03 أكتوبر 2020 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المركزي الكويتي يؤكد التزامه بقوة الدينار



سما

أكد بنك الكويت المركزي، اليوم السبت، على التزامه بالحفاظ على قوة الدينار الكويتي واستقرار سعر صرفه.

وقال البنك في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار.. يؤكد البنك التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، بما يضمن قوته الشرائية".

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد. 

#الكويت #البنك المركزي #تويتر #الدينار #الاستقرار

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