مصدر إسرائيلي: غانتس لن ينسحب من الحكومة

القدس المحتلة / سما /

قال مصدر إسرائيلي كبير من حزب أزرق - أبيض، إن زعيم الحزب بيني غانتس لا ينوي الانسحاب من الائتلافي الحكومي خاصةً بعد استقالة وزير السياحة آساف زامير من الحكومة أمس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن المصدر قوله، إن أي خطوة من هذا القبيل ستسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يعمل كل ما تسول له نفسه خلال الأشهر الستة القريبة على الأقل.

وأضاف المصدر أن "حزب أزرق - أبيض عازم على العمل فورًا على تعيين نائب عام حتى بثمن اندلاع أزمة ائتلافية مع الليكود".

من جهته أعرب رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار من حزب الليكود، عن أمله في أن ينسحب أزرق- أبيض من الحكومة وأن تجرى انتخابات قريبًا.