  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر إسرائيلي: غانتس لن ينسحب من الحكومة

السبت 03 أكتوبر 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي: غانتس لن ينسحب من الحكومة



القدس المحتلة / سما /

قال مصدر إسرائيلي كبير من حزب أزرق - أبيض، إن زعيم الحزب بيني غانتس لا ينوي الانسحاب من الائتلافي الحكومي خاصةً بعد استقالة وزير السياحة آساف زامير من الحكومة أمس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن المصدر قوله، إن أي خطوة من هذا القبيل ستسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يعمل كل ما تسول له نفسه خلال الأشهر الستة القريبة على الأقل.

وأضاف المصدر أن "حزب أزرق - أبيض عازم على العمل فورًا على تعيين نائب عام حتى بثمن اندلاع أزمة ائتلافية مع الليكود".

من جهته أعرب رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار من حزب الليكود، عن أمله في أن ينسحب أزرق- أبيض من الحكومة وأن تجرى انتخابات قريبًا.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: "أصدقاء المريض" تصدر توضيحا بشأن وفاة المواطنة "دينا الحايك" أثناء الولادة

حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل

حلس يوجه رسالة مهمة لـ"مركزية فتح" بشأن موظفي غزة: خصومات 2017 لم تكن مرتبطة بالأزمة المالية!

شاهد: احتفالات ضخمة بمصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات "التمساح" الروسية

أول تعليق من حماس على بيان "مركزية فتح" حول المصالحة الفلسطينية

ميلانيا ترامب تكشف مدى حدة أعراض كورونا بعد إصابتها بالفيروس

الرجوب يعلق على اعتقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 95 حالة تعافٍ

1

شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

o

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

9

إسرائيل توضح بخصوص تصريحات "حزب الله" وتتحدث عن "منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة"

35

هآرتس: هذا هو مخرج الجيش الإسرائيلي ورده المعتاد على قتله الفلسطينيين الأبرياء..