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ما هو العلاج الذي يتلقاه ترامب للعلاج من كورونا

السبت 03 أكتوبر 2020 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو العلاج الذي يتلقاه ترامب للعلاج من كورونا



وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في تناول عقار "ريمديسيفير"، لعلاج إصابته بفيروس كورونا

وقال شون كونلي، الطبيب المشرف على ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض: "الرئيس ترامب في حالة جيدة، وقد قررنا البدء في علاجه بدواء ريمديسيفير، بعد استشارة إخصائيين، وهو ليس في حاجة إلى أكسجين إضافي".

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري في ماريلاند، لقضاء بضعة أيام هناك كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بالفيروس.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، قد أكدت في وقت سابق أن "الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم".

#دونالد ترامب #البيت الابيض #فيروس كورونا
علاج2

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