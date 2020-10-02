  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استعدادًا لاي تطورات صحية

البيت الأبيض: ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي العسكري احترازيا

السبت 03 أكتوبر 2020 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي العسكري احترازيا



واشنطن / وكالات /


أفاد مسؤول في البيت الأبيض مساء يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناءا على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبثت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مقطع فيديو لطائرة في البيت الأبيض تستعد لنقل ترامب للمركز الطبي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا ترامب، أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة البيت الأبيض أنهما يعانيان من أعراض طفيفة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر.

وقال طبيب ترامب إن الرئيس "متعب لكن حالته المعنوية جيدة" بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بينما سارع البيت الأبيض وحملته الانتخابية للتعامل مع المنعطف المفاجئ الذي يواجه رئاسته المضطربة.

الأكثر قراءة اليوم

منظمة دولية : إسرائيل على حافة هزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل

حلس يوجه رسالة مهمة لـ"مركزية فتح" بشأن موظفي غزة: خصومات 2017 لم تكن مرتبطة بالأزمة المالية!

أول تعليق من حماس على بيان "مركزية فتح" حول المصالحة الفلسطينية

أول تعليق من طبيب ترامب بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا

ميلانيا ترامب تكشف مدى حدة أعراض كورونا بعد إصابتها بالفيروس

الأخبار الرئيسية

9

إسرائيل توضح بخصوص تصريحات "حزب الله" وتتحدث عن "منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة"

35

هآرتس: هذا هو مخرج الجيش الإسرائيلي ورده المعتاد على قتله الفلسطينيين الأبرياء..

860x484 - 2020-10-02T202051.708

كريستيان ساينس مونتور:ضغط العرب على الفلسطينيين لكي يوحدوا صفوفهم..!

الرئيس يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما تبدأ غدا السبت

حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل