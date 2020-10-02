ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يتمني الشفاء العاجل لترامب

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أعرب محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، عن تمنياته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت