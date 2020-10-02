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ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يتمني الشفاء العاجل لترامب

الجمعة 02 أكتوبر 2020 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يتمني الشفاء العاجل لترامب



سما

أعرب محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، عن تمنياته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت

#محمد بن زايد #ترامب #ولي عهد ابو ظبي #فيروس كورونا #ميلانيا ترامب

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