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ترامب سيشارك في الانتخابات ويريد التحدث الي الشعب الاميركي

الجمعة 02 أكتوبر 2020 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب سيشارك في الانتخابات ويريد التحدث الي الشعب الاميركي



وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، يريد التحدث للشعب الأميركي، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت المتحدثة باسم البيت الابيض أنه تم وضع نظام لتعقب المخالطين في البيت الأبيض، على الفور، بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وقالت مكيناني إن " ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر.. هو يريد التحدث إلى الشعب الأميركي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا".

وأضافت أن "ترامب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، وفي غضون ساعة، كشفنا تلك المعلومات للشعب الأميركي".

وتابعت: "على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية".

#ترامب #فيروس كورونا #كوفيد-19 #الانتخابات الأمريكية

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