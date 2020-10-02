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وسائل إعلام أمريكية: ترامب بدأ يعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة والسعال بسبب كورونا

الجمعة 02 أكتوبر 2020 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام أمريكية: ترامب بدأ يعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة والسعال بسبب كورونا



واشنطن /سما/

نقلت صحيفة "فانيتي فاير" عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعاني من السعال وارتفاع في درجة حرارة الجسم، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سياسيان جمهوريان مقربان من البيت الأبيض، حسب تقرير نشرته الصحيفة مساء اليوم الجمعة، إن "الأعراض التي يعاني منها ترامب تشمل السعال ودرجة الحرارة المرتفعة".

وأضاف أحد المصدرين أن إدارة ترامب تشعر بقلق جراء إصابته بفيروس كورونا بسبب سن الرئيس الأمريكي البالغ 74 عاما. وفق روسيا اليوم

وأكد المتحدثان أنه من المرجح أن يسعى ترامب إلى الظهور أمام الجمهور في أسرع وقت ممكن لدحض الفرضية القائلة إن حالته صعبة بسبب الفيروس الذي قلل من خطورته على مدى الـ6 أشهر الماضية.

وأشار المصدران مع ذلك إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، لا تعاني حاليا من أي أعراض ناجمة عن إصابتها بالمرض.  

وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارة الرئيس أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

#دونالد ترامب #الرئيس الامريكي #فيروس كورونا

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