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هنية يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي

الجمعة 02 أكتوبر 2020 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي



انقرة /سما/

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حسن توران رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي، حيث تم استعراض آخر التطورات والتحديات التي تمر بها قضية فلسطين وسبل مواجهتها، بما في ذلك مسار الوحدة الوطنية والجهود التي تبذل على هذا الطريق.

وعبّر هنية، عن تقديره لموقف تركيا رئاسةً وبرلمانًا وشعبًا من القضية الفلسطينية ودعمها على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح الدورة التشريعية الـ27 للبرلمان التركي، حيث أعرب خلالها عن فخره بدفاع بلاده عن فلسطين والقدس في المحافل الدولية كافة.

من جانبه أكد حسن توران استمراره في دعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كافة، والوقوف إلى جانب غزة والقدس، مثمنًا في الوقت نفسه الخطوات التي تجري بين الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس وفتح في سبيل استعادة الوحدة الوطنية.
 

#حماس #اسماعيل هنية #البرلمان التركي #القضية الفلسطينية

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