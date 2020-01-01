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غزة: "أصدقاء المريض" تصدر توضيحا بشأن وفاة المواطنة "دينا الحايك" أثناء الولادة

الجمعة 02 أكتوبر 2020 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "أصدقاء المريض" تصدر توضيحا بشأن وفاة المواطنة "دينا الحايك" أثناء الولادة



غزة / سما /

 قالت مستشفى أصدقاء المريض، يوم الجمعة، إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ وفاة المرحومة دينا منذر الشوا (الحايك) التي انتقلت الى رحمة الله اليوم الخميس، وقدمت المشفى التعازي والمواساة من عائلتي الشوا و الحايك بوفاة ابنتهم.

وأفادت المشفى في بيان صدر عنها: "نحن في جمعية اصدقاء المريض اذ نشاطر العائلتين الكريمتين الالم الشديد، فاننا نتقدم ببالغ تعازينا الحارة والصادقة لهم."

وأوضحت المشفى في بيانها، أن إدارة أصدقاء المريض قامت بتشكيل لجنة تحقيق فورية برئاسة إستشاري نساء وولادة مشهود له بالكفاءة وهو من خارج الجمعية للوقوف على حيثيات ما حدث مع السيدة دينا الشوا

وأفادت المشفى أنه تم التواصل مع جميع الجهات المسؤولة والمختصة بخصوص الحالة  من قبل إدارة المستشفى.

وأكدت المشفى على إيقاف الطبيب عن العمل لحين انتهاء التحقيق ومعرفة النتائج وتوصيات الجهات المسؤولة.

وأوضحت أن  الجمعية على استعداد لمشاركة جهات الاختصاص في مجريات التحقيق، أو العمل المشترك مع وزارة الصحة وجهات الاختصاص .

وأكدت مشفى أصدقاء المريض على تضامنها مع ذوي الفقيدة، مشيرة أن مصابهم مصابنا جميعاً ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

#غزة #وفاة #دينا الحابك #مستشفى جمعية أصدقاء المريض #قطاع غزة

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