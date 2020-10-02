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"الخارجية" فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين بالسفر الذين حرمتهم سلطات الاحتلال بحجة عدم تسجيل مواليدهم الجدد

الجمعة 02 أكتوبر 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين بالسفر الذين حرمتهم سلطات الاحتلال بحجة عدم تسجيل مواليدهم الجدد



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين بالسفر الذين حرمتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل تعسفي، بحجة عدم تسجيل مواليدهم الجدد ممن ولدوا بعد وقف التنسيق، وذلك على الرابط: http://www.mofa.pna.ps/children.

وأوضحت في بيان لها أن باب التسجيل سيفتح في تمام الساعة  التاسعة من مساء اليوم الجمعة، وسيغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين المقبل.

وبينت أن التسجيل على هذه المنصة هو فقط للمواطنين الراغبين في السفر، وأن الهدف من التسجيل هو حصر الأعداد فقط في هذه المرحلة، بما يعزز عملها في متابعة هذه القضية محليا واقليميا ودوليا على طريق حلها.

ولفتت اهتمام المواطنين الذين يرغبون بالتسجيل بضرورة التأكد من إضافة بيانات المواليد الجدد كاملة، حيث لن يكتمل التسجيل على المنصة دونها.

ودعت المواطنين للراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بالاتصال على شريف ملوح على هاتف 00970594224855.

#وزارة الخارجية #تسجيل للسفر #الاحتلال الاسرائيلي

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