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القوات المسلحة المصرية بصدد تنفيذ مشروع كبير في نهر الكونغو

الجمعة 02 أكتوبر 2020 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات المسلحة المصرية بصدد تنفيذ مشروع كبير في نهر الكونغو



وكالات

قالت وسائل إعلام بدولة الكونغو الديمقراطية أن وفدا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية يقوم حاليا بعمل دراسات جدوى لمشروع لجعل نهر الكونغو صالحا للملاحة في المجاري المنخفضة بالمنطقة ما بين العاصمة الكونغولية كينشاسا ومدينة بوما أسفل النهر.

ويشارك في تنفيذ المشروع شركتا "النصر" و"المقاولون العرب" المصريتان، وتكمن صعوبة المشروع في وجود عشرات الشلالات على مجرى النهر، ومناطق ضحلة المياه

 
#القوات المسلحة المصرية #مصر #نهر

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