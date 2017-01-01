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قرارات صارمة في ايطاليا عن وضع الكمامة

الجمعة 02 أكتوبر 2020 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات صارمة في ايطاليا عن وضع الكمامة



وكالات

قررت السلطات في العاصمة الإيطالية روما، الجمعة، أن يكون وضع الكمامات في جميع الأوقات خارج المنزل في العاصمة ومنطقة لاتسيو المحيطة بها إلزاميا.

وسجلت ايطاليا، الخميس، أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ نهاية أبريل منها نحو 265 حالة في لاتسيو. وتشعر إيطاليا بقلق متزايد بسبب اتساع نطاق العدوى.

وسبق أن جعلت أقاليم إيطالية أخرى مثل كامبانيا وضع الكمامات إلزاميا خارج المنزل. وقبل ذلك، كانت الكمامات إلزامية فقط في الأماكن العامة المغلقة مثل المتاجر ودور السينما.

 

ونقلت رويترز عن أليسيو داماتو، مدير قطاع الصحة في لاتسيو  قوله "معظم الحالات مرتبطة بعدم الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي".

#فيروس كورونا #روما #ايطاليا #الحجر الصحي #الكمامات

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