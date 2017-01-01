قرارات صارمة في ايطاليا عن وضع الكمامة

وسجلت ايطاليا، الخميس، أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ نهاية أبريل منها نحو 265 حالة في لاتسيو. وتشعر إيطاليا بقلق متزايد بسبب اتساع نطاق العدوى.

وسبق أن جعلت أقاليم إيطالية أخرى مثل كامبانيا وضع الكمامات إلزاميا خارج المنزل. وقبل ذلك، كانت الكمامات إلزامية فقط في الأماكن العامة المغلقة مثل المتاجر ودور السينما.

ونقلت رويترز عن أليسيو داماتو، مدير قطاع الصحة في لاتسيو قوله "معظم الحالات مرتبطة بعدم الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي".