ميلانيا ترامب تكشف مدى حدة أعراض كورونا بعد إصابتها بالفيروس

واشنطن /سما/

أكدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حالتها لا تدعو للقلق حاليا إثر إصابتها وزوجها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ميلانيا عبر تغريدة في موقع "تويتر": "شكرا لكم جميعا لإظهاركم حبكم لنا. لدي أعراض طفيفة لكن يعتريني شعور جيد على العموم. أتطلع للتعافي في أقرب وقت".

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".