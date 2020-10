ميلانيا ترامب تكشف مدى حدة أعراض كورونا بعد إصابتها بالفيروس

أكدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حالتها لا تدعو للقلق حاليا إثر إصابتها وزوجها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ميلانيا عبر تغريدة في موقع "تويتر": "شكرا لكم جميعا لإظهاركم حبكم لنا. لدي أعراض طفيفة لكن يعتريني شعور جيد على العموم. أتطلع للتعافي في أقرب وقت".

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery.