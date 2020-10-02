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ميلانيا ترامب تكشف مدى حدة أعراض كورونا بعد إصابتها بالفيروس

الجمعة 02 أكتوبر 2020 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلانيا ترامب تكشف مدى حدة أعراض كورونا بعد إصابتها بالفيروس



واشنطن /سما/

أكدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حالتها لا تدعو للقلق حاليا إثر إصابتها وزوجها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ميلانيا عبر تغريدة في موقع "تويتر": "شكرا لكم جميعا لإظهاركم حبكم لنا. لدي أعراض طفيفة لكن يعتريني شعور جيد على العموم. أتطلع للتعافي في أقرب وقت".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

#ميلانيا ترامب #دونالد ترامب #الرئيس الامريكي #فيروس كورونا

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