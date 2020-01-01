أول تعليق من حماس على بيان "مركزية فتح" حول المصالحة الفلسطينية

غزة /سما/

أشادت حركة حماس، اليوم الجمعة، ببيان اللجنة المركزية لحركة فتح، المتعلق بالمصالحة الفلسطينية.



وقالت حماس في بيانها: "نثمن الروح الوطنية التي تضمنها بيان اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الأخ أبو مازن أمس الخميس الأول من تشرين الأول/ أكتوبر".



وأكدت الحركة، مضيها في طريق إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة، والتزامها بالإسراع مع الكل الوطني في تنفيذ وتطبيق مخرجات وقرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بتاريخ الخميس 3 أيلول/ سبتمبر 2020.



وختمت حماس حديثها، بالقول: "بوحدتنا الوطنية نفشل المؤامرات والصفقات المشبوهة وصولاً إلى تحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة والاستقلال".

