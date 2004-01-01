  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي

الجمعة 02 أكتوبر 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي



رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة: إن محاميها فواز شلودي زار الأسير المضرب عن الطعام منذ 68 يوما على التوالي ماهر الاخرس والقابع في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، مؤكدا أنه يمر بظروف صحية صعبة وخطيرة ومقلقة للغاية.

وأكد الأخرس للمحامي شلودي، "أنه مستمر في هذه المعركة حتى فصلها الأخير، بأن يتوج هذا الإضراب بنصر الإفراج والتحرر وإنهاء اعتقاله الإداري، أو الذهاب نحو درب الشهادة في سبيل الحرية".

وبين شلودي، أن الأسير الأخرس البالغ من العمر 49 عاما، لا يأخذ أية مدعمات ولا يتناول سوى الماء، ويعاني من صداع دائم وهزل شديد ونقص حاد بالوزن وطنين دائم بالأذنين ولا يستطيع النزول عن السرير حتى لقضاء الحاجة بسبب الأوجاع الشديدة في معظم أنحاء جسده.

وتعرض الأخرس للاعتقال من قبل قوات الاحتلال أول مرة عام 1989م واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً.

 ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً، وفي تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020 اعتقل مجدداً وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها لاحقاً، ولجأت المحكمة مؤخراً إلى تجميد اعتقاله الذي لا يعني إنهاءه، وما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب.
 

#الاسير الاخرس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: مصر تمنع زوجة هنية للمرة الثالثة من مغادرة غزة

منظمة دولية : إسرائيل على حافة هزة

التعليم بغزة تقرر تنفيذ المرحلة الأولى من استئناف العملية التعليمية

حماس تحذر الاحتلال: لن نقبل بديلا عن رفع حصار غزة وفي حال تنفيذ الضم فإن الغد لن يكون كالأمس

الأغا يدعو الرئيس عباس لإنصاف موظفي غزة: لقد بلغت القلوب الحناجر!

اسعار العملات مقابل الشيكل

مركزية فتح تُصادق بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد حركة حماس

الأخبار الرئيسية

حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل

حلس يوجه رسالة مهمة لـ"مركزية فتح" بشأن موظفي غزة: خصومات 2017 لم تكن مرتبطة بالأزمة المالية!

نفق

"صدمة ما بعد الخوف".. هذا ما حدث لجندي اسرائيلي بعدما دخل نفقا في غزة

اليابان تبدي استعدادها لدعم الانتخابات الفلسطينية والإشراف والرقابة عليها

وزيرة الصحة : 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا