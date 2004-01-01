الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي

رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة: إن محاميها فواز شلودي زار الأسير المضرب عن الطعام منذ 68 يوما على التوالي ماهر الاخرس والقابع في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، مؤكدا أنه يمر بظروف صحية صعبة وخطيرة ومقلقة للغاية.



وأكد الأخرس للمحامي شلودي، "أنه مستمر في هذه المعركة حتى فصلها الأخير، بأن يتوج هذا الإضراب بنصر الإفراج والتحرر وإنهاء اعتقاله الإداري، أو الذهاب نحو درب الشهادة في سبيل الحرية".



وبين شلودي، أن الأسير الأخرس البالغ من العمر 49 عاما، لا يأخذ أية مدعمات ولا يتناول سوى الماء، ويعاني من صداع دائم وهزل شديد ونقص حاد بالوزن وطنين دائم بالأذنين ولا يستطيع النزول عن السرير حتى لقضاء الحاجة بسبب الأوجاع الشديدة في معظم أنحاء جسده.



وتعرض الأخرس للاعتقال من قبل قوات الاحتلال أول مرة عام 1989م واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً.



ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً، وفي تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020 اعتقل مجدداً وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها لاحقاً، ولجأت المحكمة مؤخراً إلى تجميد اعتقاله الذي لا يعني إنهاءه، وما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب.

