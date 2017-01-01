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هبوط أسعار النفط بنحو 5% و"برنت" يسجل أدنى مستوى

الجمعة 02 أكتوبر 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط أسعار النفط بنحو 5% و"برنت" يسجل أدنى مستوى



وكالات

تواصل أسعار النفط انخفاضها اليوم، حيث سجلت تراجعا بنحو 5%، وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف اقتصادية بشأن الطلب على الخام.

 انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.72% إلى 36.83 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.76% إلى 38.98 دولار للبرميل، وسجلت عقود "برنت" بذلك أدنى مستوى منذ شهر يونيو الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي على "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، وإنهما سيدخلان إلى الحجر الصحي.

وعلق على ذلك محللون قائلين، إن "هذا قد يقلب حملته رأسا على عقب"، وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلبات في السوق، إذ يتأهب المستثمرون لنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

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