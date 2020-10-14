حكم وتجديد إداري وتمديد توقيف عدد من الأسرى

رام الله /سما/

حكمت محكمة "سالم" العسكرية، أمس الاول ، على الأسير جلال كعبية من مدينة جنين بالسجن لمدة 15 شهرا وغرامة ماليه قدرها 2000 شيكل ، بينما جددت المحكمة ، السجن الإداري للأسير خلدون روحي البرغوثي من قرية كوبر بمحافظة رام الله والبيرة ، للمرة الثانية على التوالي لمدة 3 شهور، وكان من المفترض الإفراج عنه يوم الخميس . كما جددته للأسير موسى محمد عبد ربه من قرية الولجة قضاء بيت لحم ، لمدة 4 شهور للمرة الثانية على التوالي ايضا .

واصدرت محكمة الاحتلال ، قرارا بالاعتقال الإداري بحق الأسير مجاهد محمود حامد من سلواد شرق رام الله، لمدة 4 شهور، وكان اعتقل قبل 9 أيام .

كما مددت المحاكم الاسرائيلية، توقيف كل من : رؤوف احمد طيب جرادات من مدينة جنين حتى 1/11/2020 ، وخالد البزور من جنين ايضا ، لمدّة 72 ساعة ، لفحص إمكانية تحويله للاعتقال الإداري ، وعدي مناصرة ومحمد مطاحن لمدة ٨ ايام والاسير القاصر حافظ زيود لستة أيام بحجة استكمال التحقيق ، وهم من جنين .

كما تم تأجيل محاكمة الأسير عاصم عصام حلاوه من مدينة نابلس، حتى 14/10/2020، وهو معتقل منذ 10 شهور ، والأسير طارق زكارنة من جنين ، حتى ٥/١١/٢٠٢٠ .