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"ضربة موجعة قبل الكلاسيكو"بعد مسلسل اصابات هازاد ينضم كارفخال الي القائمة

الجمعة 02 أكتوبر 2020 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ضربة موجعة قبل الكلاسيكو"بعد مسلسل اصابات هازاد ينضم كارفخال الي القائمة



وكالات

تعرض ريال مدريد لضربة قوية  قبل مباراة الكلاسيكو مع غريمه التقليدي برشلونة في نهاية الشهر الجاري باصابة لاعبه داني كارفخال 

وقال ريال مدريد في بيان رسمي "بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية، على لاعبنا داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، وننتظر معرفة تطورات أخرى".


ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كارفاخال سيغيب عن المشاركة في المباريات لمدة شهرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، سيعتمد في مركز الظهير الأيمن، على فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز.

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