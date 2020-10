ردود فعل غاضبة جديدة علي نتفليكس والسبب مسلمي الايغور

بعد أزمة فيلم كيتوز أزمة جديدة تعرض لها القائمون على منصة نتفليكس، بعد أيام قليلة من الهجوم الضاري الذي تعرضوا له مؤخرا إثر طرح الفيلم الفرنسي "كيوتز" (Cuties).

وصدم الفيلم الكثيرين بسبب محتواه، حيث ظهرت خلاله البطلات الصغيرات في مشاهد ذات طابع جنسي انتهكت طفولتهم وبراءتهم، الأمر الذي دعا آلاف المتابعين إلى الدعوة لمقاطعة نتفليكس، وهو ما ترتب عليه أن تسحب نتفليكس الفيلم من بعض الدول، وعلى رأسها الدول العربية.

الأزمة الجديدة لم يشعلها الجمهور هذه المرة، وإنما أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين وجهوا الانتقادات لنتفليكس، بسبب الإعلان عن اقتباسهم ثلاثية الخيال العلمي "مشكلة الأجسام الثلاثة" (The Three Body Problem) والتي ألفها الكاتب الصيني ليو شيشين، وعزمهم على تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني.

Netflix faces call to rethink Liu Cixin adaptation after his Uighur comments

Five US senators have written to question plans to adapt The Three-Body Problem after its author voiced support for China’s mass internments in Xinjiang pic.twitter.com/1dPRb6d5mC