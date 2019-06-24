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ردود فعل غاضبة جديدة علي نتفليكس والسبب مسلمي الايغور

الجمعة 02 أكتوبر 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردود فعل غاضبة جديدة علي نتفليكس والسبب مسلمي الايغور



وكالات

بعد أزمة فيلم كيتوز أزمة جديدة تعرض لها القائمون على منصة نتفليكس، بعد أيام قليلة من الهجوم الضاري الذي تعرضوا له مؤخرا إثر طرح الفيلم الفرنسي "كيوتز" (Cuties).

وصدم الفيلم الكثيرين بسبب محتواه، حيث ظهرت خلاله البطلات الصغيرات في مشاهد ذات طابع جنسي انتهكت طفولتهم وبراءتهم، الأمر الذي دعا آلاف المتابعين إلى الدعوة لمقاطعة نتفليكس، وهو ما ترتب عليه أن تسحب نتفليكس الفيلم من بعض الدول، وعلى رأسها الدول العربية.

الأزمة الجديدة لم يشعلها الجمهور هذه المرة، وإنما أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين وجهوا الانتقادات لنتفليكس، بسبب الإعلان عن اقتباسهم ثلاثية الخيال العلمي "مشكلة الأجسام الثلاثة" (The Three Body Problem) والتي ألفها الكاتب الصيني ليو شيشين، وعزمهم على تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني.

وكان السبب وراء تلك الانتقادات -التي وصلت حد إرسال خطاب رسمي لنتفليكس من 5 من المشرعين- موقف المؤلف من تعامل الحكومة الصينية مع مسلمي الإيغور، وذلك وفقا لمقابلة كانت قد أجريت معه في عام 2019 من قبل مجلة "النيويوركر" (The New Yorker) أيد خلالها أعمال الحكومة، معللا ذلك بكونها تساعد الاقتصاد وتحاول انتشال الجميع من الفقر.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تخوفهم من انعكاس مواقف الكاتب الصيني على العرض الجديد، خاصة أن ليو سيعمل منتجا استشاريا في المسلسل، مؤكدين أن هذا التعاون بمثابة تطبيع مع تلك الأفكار التي يتبناها المؤلف والتي وصفت بالإجرامية، وطالبوا نتفليكس بمعاودة التفكير في هذا المشروع.

#أزمة #نتفليكس #الايغور #افلام #الصين #مجلس الشيوخ

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