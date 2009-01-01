15 إصابة بالرصاص المعدني وعشرات حالات الاختناق في مسيرة كفر قدوم

قلقيلية /سما/

أصيب 15 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأنه مواجهات عنيفة اندلعت في القرية عقب انطلاق المسيرة الاسبوعية السلمية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة 15 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقل 4 منهم إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، إضافة لعشرات حالات الاختناق بالغاز.

وأشار إلى أن المسيرة انطلقت احياء للذكرى العشرين لانتفاضة الاقصى ورفضا للتطبيع، وتأكيدا على استمرار المقاومة الشعبية في ظل تزايد الانتهاكات الممارسة بحق أبناء القرية، من قمع وتنكيل.