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اليابان تبدي استعدادها لدعم الانتخابات الفلسطينية والإشراف والرقابة عليها

الجمعة 02 أكتوبر 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تبدي استعدادها لدعم الانتخابات الفلسطينية والإشراف والرقابة عليها



رام الله /سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، مع ممثل اليابان لدى فلسطين ماياسوكي ماجوشي، آخر المستجدات الحاصلة على الساحتين الداخلية والإقليمية، بما في ذلك موافقة الفصائل الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" على ما تم الاتفاق عليه بين حركتي "فتح" و "حماس"، حول إجراء الانتخابات العامة في الوطن والشتات وفي قلبها القدس المحتلة.

وثمن عريقات دعم اليابان المتواصل لشعبنا الفلسطيني في المجالات كافة وتمسكها بحل الدولتين على حدود 1967، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك دعمها لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وعلى أساس القانون الدولي.

بدوره، أكد ماجوشي دعم بلاده الكامل لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية الحرة والنزيهة، مبديا استعداد اليابان لدعم العملية الديمقراطية بما في ذلك المساهمة في الإشراف والرقابة.

#صائب عريقات #منظمة التحرير #الانتخابات الفلسطينية #اليابان

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