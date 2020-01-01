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وزير السياحة الإسرائيلي يقدم استقالته ويقول: الدولة على وشك الانهيار التام

الجمعة 02 أكتوبر 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير السياحة الإسرائيلي يقدم استقالته ويقول: الدولة على وشك الانهيار التام



القدس المحتلة /سما/

 قدم وزير السياحة في الحكومة الإسرائيلية أساف زامير من حزب كاحول لافان، يوم الجمعة، استقالته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وقال زامير وفق صحيفة "معاريف" العبرية: "أنا قلق من أن الدولة على وشك الانهيار التام، ومن الواضح لي أن هذا لن يتغير طالما بقي نتنياهو رئيساً للوزراء".

وتابع: إنه "هذا الصباح اتصلت ببني غانتس وأبلغته أنني أستقيل من منصبي وزيراً في الحكومة".

وأردف: "لم يعد بإمكاني الجلوس في حكومة ليس لدي أدنى قدر من الثقة في زعيمها، بعد أربعة أشهر ونصف من عضويتي في الحكومة، أصرح للأسف أن أزمة الكورونا في عواقبها الوخيمة تأتي في أفضل الأحوال في المرتبة الثانية، على قائمة أولويات رئيس الوزراء".

وأكد زامير، بأنه "الاعتبارات الشخصية والقانونية هي في مقدمة عيون نتنياهو، كما أنني لست على استعداد لتحمل دقيقة واحدة مع حقيقة يتم فيها تقييد حق التظاهر، لذلك يجب أن أتبع أمرًا ضميريًا، لم أكن قط كاملًا في اتخاذ القرار كما أنا مع هذه الاستقالة".

#اسرائيل #استقالة #حكومة نتنياهو

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