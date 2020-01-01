  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

عثرت علي أكثر من نص مليون يورو وأبلغت الشرطة

الجمعة 02 أكتوبر 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
عثرت علي أكثر من نص مليون يورو وأبلغت الشرطة



وكالات

ورثت ميراي شقة والدتها الواقعة في الدائرة السابعة في باريس، إلا أنها فضلت بيعها عبر وكالة عقارية.

لكن أثناء عملية تقييم العقار الذي اكتشفت أن له قبوا سريا، صادفت ميراي حقيبة مليئة بالأوراق النقدية، تفوق قيمتها نصف مليون يورو (580 ألف دولار).

وتوفيت والدة ميراي في أغسطس الماضي، وآلت ملكية منزل الأم إلى الابنة التي لم تعرف بوجود "الكنز" إلا قبل يومين.

وعثرت على اليوروهات من فئات متعددة، في حقيبة منسية أسفل قبو المنزل الذي كان مقفلا بإحكام.

وتقول ميراي في تصريح لجريدة "لو باريسيان" الفرنسية: "خلال شهر أغسطس، كلفت وكالة عقارية بتقييم ممتلكاتي. لأكتشف أن المنزل له قبو تابع له لم نكن نعلم عنه شيئا".

وتضيف ميراي: "كان القبو مقفلا بإحكام، اتصلنا بصانع أقفال حتى نستطيع فتحه. وبمجرد أن تم ذلك، تفاجأت والوكيل المسؤول عن تقدير الممتلكات بالحقيبة المليئة بالأوراق النقدية".

 

أمام الصدمة المهولة، اختارت الوريثة المحظوظة أن تتواصل على الفور مع الشرطة الفرنسية ، لأنها لا تعرف أصل تلك الأموال ولا أصحابها، فنقلت الشرطة الحقيبة والمال إلى المخفر، بينما توجه فريق جنائي إلى المكان لأخذ عينات من القبو.

وفتحت الشرطة تحقيقا عهد به إلى فرقة البحوث والتحقيقات المالية المتخصص في تبييض الأموال، على أمل اقتفاء أثر صاحب الحقيبة في أقرب وقت ممكن.

#حقيبة #مخدرات #باريس #اموال #الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: مصر تمنع زوجة هنية للمرة الثالثة من مغادرة غزة

منظمة دولية : إسرائيل على حافة هزة

مصادر: جولات واتصالات مرتقبة بين فتح وحماس تبحث دخول الانتخابات بقائمة مشتركة

التعليم بغزة تقرر تنفيذ المرحلة الأولى من استئناف العملية التعليمية

حماس تحذر الاحتلال: لن نقبل بديلا عن رفع حصار غزة وفي حال تنفيذ الضم فإن الغد لن يكون كالأمس

الأغا يدعو الرئيس عباس لإنصاف موظفي غزة: لقد بلغت القلوب الحناجر!

مركزية فتح تُصادق بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد حركة حماس

الأخبار الرئيسية

اليابان تبدي استعدادها لدعم الانتخابات الفلسطينية والإشراف والرقابة عليها

وزيرة الصحة : 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فريدمان: الضم لن يكون قريبًا ومحادثات متقدمة تجري للتطبيع ونقل سفارات للقدس

الصحة بغزة : تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و110 حالات تعافٍ

منظمة دولية : إسرائيل على حافة هزة