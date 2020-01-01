عثرت علي أكثر من نص مليون يورو وأبلغت الشرطة

وكالات

ورثت ميراي شقة والدتها الواقعة في الدائرة السابعة في باريس، إلا أنها فضلت بيعها عبر وكالة عقارية.

لكن أثناء عملية تقييم العقار الذي اكتشفت أن له قبوا سريا، صادفت ميراي حقيبة مليئة بالأوراق النقدية، تفوق قيمتها نصف مليون يورو (580 ألف دولار).

وتوفيت والدة ميراي في أغسطس الماضي، وآلت ملكية منزل الأم إلى الابنة التي لم تعرف بوجود "الكنز" إلا قبل يومين.

وعثرت على اليوروهات من فئات متعددة، في حقيبة منسية أسفل قبو المنزل الذي كان مقفلا بإحكام.

وتقول ميراي في تصريح لجريدة "لو باريسيان" الفرنسية: "خلال شهر أغسطس، كلفت وكالة عقارية بتقييم ممتلكاتي. لأكتشف أن المنزل له قبو تابع له لم نكن نعلم عنه شيئا".

وتضيف ميراي: "كان القبو مقفلا بإحكام، اتصلنا بصانع أقفال حتى نستطيع فتحه. وبمجرد أن تم ذلك، تفاجأت والوكيل المسؤول عن تقدير الممتلكات بالحقيبة المليئة بالأوراق النقدية".

أمام الصدمة المهولة، اختارت الوريثة المحظوظة أن تتواصل على الفور مع الشرطة الفرنسية ، لأنها لا تعرف أصل تلك الأموال ولا أصحابها، فنقلت الشرطة الحقيبة والمال إلى المخفر، بينما توجه فريق جنائي إلى المكان لأخذ عينات من القبو.

وفتحت الشرطة تحقيقا عهد به إلى فرقة البحوث والتحقيقات المالية المتخصص في تبييض الأموال، على أمل اقتفاء أثر صاحب الحقيبة في أقرب وقت ممكن.