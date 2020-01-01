فروانة: اعتقال 15 مواطنًا من غزة الشهر الماضي

غزة /سما/

قال عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيًا من قطاع غزة في تسعة أحداث منفصلة وعلى فترات مختلفة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم.

وبين فروانة في تصريح صحفي، أن (14) مواطنًا منهم كانوا قد اعتقلوا خلال الشهر المنصرم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948، وقد أفرج عن معظمهم وسمح لهم بالعودة إلى القطاع بعد احتجازهم لساعات معدودة واستجوابهم والتحقيق معهم.

وأشار فروانة أن معاملة جيش الاحتلال للمتسللين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المنصرم، تتشابه الى حد كبير مع الأحداث التي سبقتها منذ بدء أزمة كورونا في المنطقة، حيث الافراج عن المتسللين والسماح لهم بالعودة إلى القطاع عبر نقاط عشوائية وغير رسمية بعد احتجازهم لبضع ساعات واستجوابهم والتحقيق معهم، مما يُثير الكثير من المخاوف والشكوك بالنوايا الإسرائيلية، ويتطلب التعامل بحذر مع العائدين، حفاظا على سلامة المجتمع وأمن المواطنين من وباء الاحتلال وفيروس كورونا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عبر حاجز بيت حانون/ايرز"، المواطن محمد تيسير سليم صوالي (35 عاماً)، من محافظة خانيونس جنوب القطاع، بعد حصوله على تصريح مرور، متوجهًا إلى مستشفى المطلع في القدس للعلاج من مرض سرطان القولون، وما زال معتقلًا مما رفع عدد المعتقلين عبر الحاجز المذكور إلى (10) مواطنين منذ مطلع العام الجاري.

وحذر فروانة، من استمرار هذه الممارسات وتكرار حالات الاعتقال عبر الحاجز المذكور واستغلال حاجة المواطنين لعبور معبر بيت حانون/ايرز، وتحويله إلى مصيدة للاعتقال و جعله مكاناً للضغط والابتزاز، مما يعيث من حركة المواطنين ويشكل تهديدًا جديًا لحياة وأوضاع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة وخاصة المرضى.