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بالفيديو أمازون تطلق كاميرا طائرة لتنبيهك من اللصوص والحرائق

الجمعة 02 أكتوبر 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو أمازون تطلق كاميرا طائرة لتنبيهك من اللصوص والحرائق



وكالات

أعلنت شركة رينغ (Ring) للكاميرات الأمنية المملوكة لشركة أمازون (Amazon) عن إطلاق كاميرا "رينغ آلوايز هوم كام" (Ring Always Home Cam) للمراقبة الداخلية التي يمكنها الطيران حول المنزل للمراقبة أثناء وجودك بالخارج.

ويمكن لهذه الكاميرا الطائرة أن تحوم بشكل مستقل حول منزلك، وترسل تنبيهات إذا اكتشفت دخلاء أو حريقا أو حالات الطوارئ أثناء وجودك بعيدا عن المنزل.

وقالت الشركة إنها تهدف لمساعدة الأشخاص على مراقبة منازلهم دون الحاجة إلى تثبيت عدة كاميرات. ويمكن للمستخدمين تحديد مسار محدد للكاميرا عن طريق حملها بجميع أنحاء المنزل، ويمكنها التحقق من حدوث أي اضطرابات مثل وجود دخيل أو حريق إذا تم تفعيل خاصية رينغ آلارم (Ring Alarm).

ونقل موقع بيزنس إنسايدر Business insider عن الشركة قولها إن الجهاز يمكنه التسجيل فقط أثناء الطيران، وإصدار صوت للتنبيه إلى أنه يسجل، وعندما لا تكون هناك مراقبة فإنه يتم إطفاء الكاميرا، وتعمل البطارية لحوالي 5 دقائق لأن الكاميرا مصممة للقيام برحلات قصيرة مدتها دقيقة واحدة فقط، وسيكلف الجهاز 250 دولارا عند إطلاقه عام 2021.

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