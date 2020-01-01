وزيرة الصحة : 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أنه تم تسجيل 3 وفيات لمواطنة 60 عاما من بيت لحم، ومواطنة 78 عاما من يطا، ومواطن 68 من بيت أمر، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وأشارت إلى تسجيل 545 إصابة جديدة، 335 إصابة في المحافظات الشمالية، و109 إصابة في المحافظات الجنوبية، و101 إصابة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، سجلت 257 حالة تعاف في المحافظات الشمالية، و110 حالات في المحافظات الجنوبية و68 في مدينة القدس.

وأضافت كيلة أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (67)، ومحافظة نابلس (15)، ومحافظة بيت لحم (55)، ومحافظة قلقيلية (13)، ومحافظة رام الله والبيرة (43)، وجنين (58)، وطوباس (1)، وأريحا والأغوار (20)، وسلفيت (1)، وطولكرم (47)، وقطاع غزة (109)، وضواحي القدس (15)، مدينة القدس (101).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (54)، محافظة جنين (13)، محافظة نابلس (27)، محافظة طولكرم (94)، محافظة قلقيلية (29)، أريحا والأغوار (34)، طوباس (6)، مدينة القدس (68)، قطاع غزة (110).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى المواطنين الذين أجروا فحص كورونا يمكنهم الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.