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"القدس بيتي" أغنية جنوب أفريقية تغزو العالم (فيديو)

الجمعة 02 أكتوبر 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القدس بيتي" أغنية جنوب أفريقية تغزو العالم (فيديو)



وكالات

وصلت أغنية جنوب أفريقية تتحدث عن القدس إلى العالمية، حيث شوهدت أغنية الموسيقار الجنوب أفريقي، ماستر كي جي، والمطربة كاتبة الكلمات نومجيبو زيكودي، أكثر من 150 مليون مرة على موقع اليوتيوب.

الأغنية ذات إيقاع جذاب ورقصة أفريقية تقليدية جذبت ملايين المتابعين، لكن تحدي الرقص الخاص بها، والذي اشتهر تحت وسم #JerusalemaDanceChallenge، هو ما أحدث ثورة وانتشر بشكل كبير في العالم.

وتقول كلمات الأغنية (القدس بيتي، احرسيني، امش معي، لا تتركيني وحدي، مكاني في القدس، مملكتي في القدس).

ونشر مشجعون في أنغولا تصميم الرقص الخاص بهم على إيقاع الأغنية، وانتشر الفيديو بسرعة هائلة، وولدت بعدها حملة فنية وتحدي الرقص الشهير.

منذ ذلك الحين، انتشرت الآلاف من مقاطع الفيديو لأشخاص يقلدون حركات الرقص -من العاملين في مجال الرعاية الصحية في فرنسا والسويد وجنوب أفريقيا، إلى رواد المطاعم في إيطاليا ورومانيا، إلى سفراء ووزراء في أماكن مختلفة عبر أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا، والتي تم تحميلها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي

وشق تحدي الرقص طريقه إلى شوارع القدس الشرقية المحتلة، حيث قامت مجموعة موسيقى القدس "جو" بعمل نسخة فلسطينية من تحدي الرقص الخاص بالأغنية، تم تصويره بمشاركة الجالية الأفريقية الفلسطينية الصغيرة بالقدس في منطقة باب المجلس بالبلدة القديمة المجاورة لمجمع المسجد الأقصى.

وابتكر الراقصون المحليون نسختهم الفريدة من رقصة القدس بإضافة عنصر من الدبكة الفلسطينية، وفي غضون 12 ساعة من صدوره، تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 20 ألف مرة، وتم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق واتس آب WhatsApp وتطبيقات المراسلة الأخرى في جنوب أفريقيا.

وأشارت شادن قوس، إحدى المشاركات من المجتمع الفلسطيني المقدسي الأفريقي في تحدي رقصة القدس، إلى أن الأغنية كانت تعني الكثير لهم كونها جاءت تدعم القدس من قلب أفريقيا.

وأضافت شادن، في حديثها للجزيرة نت، أن كلمات الأغنية لامست قلوبهم، لأنها أفريقية وموجهة للقدس، وتحكي عن جذورهم وصراعهم اليومي مع الاحتلال.

#القدس #جنوب إفريقيا #انغولا #يوتيوب #رقص #التواصل الاجتماعي

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