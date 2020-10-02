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تراجع أسعار الاسهم بعد ثبوت اصابة ترامب بكوفيد-19

الجمعة 02 أكتوبر 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع أسعار الاسهم بعد ثبوت اصابة ترامب بكوفيد-19



وكالات

تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الأميركية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إصابته والسيدة الأولى ميلانيا بوباء كوفيد-19.

كما تراجع مؤشر داو جونز 1.7 في المئة وستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.6 في المئة فيما ارتفع الين مقابل الدولار.

وكان ترامب، أعلن إصابته وزوجته ميلانيا بوباء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

 

 

وأكد الرئيس الأميركي، الذي يستعد للانتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر القادم، أنه سيدخل وزوجته العزل الصحي فورا.

كما أعلن طبيب الرئيس الأميركي الجمعة أن دونالد ترامب "بخير" وسيواصل أداء واجباته "دون انقطاع" أثناء الحجر الصحي مع السيدة الأولى، بعدما ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال الطبيب شون كونلي "كلاهما بخير في هذا الوقت ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي".

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