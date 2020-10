تراجع أسعار الاسهم بعد ثبوت اصابة ترامب بكوفيد-19

تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الأميركية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إصابته والسيدة الأولى ميلانيا بوباء كوفيد-19.

كما تراجع مؤشر داو جونز 1.7 في المئة وستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.6 في المئة فيما ارتفع الين مقابل الدولار.

وكان ترامب، أعلن إصابته وزوجته ميلانيا بوباء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!