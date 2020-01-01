اعادة فرض الحجر الشامل للعديد من الدول الاوروبية

وكالات

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم نحو 34 مليونا ونصف مليون مصاب، حيث سجل عدد من البلدان أرقاما قياسية جديدة، بينما شدد عدد من البلدان الأوروبية من الإجراءات للحد من زيادة انتشار الفيروس.

يأتي ذلك بينما بلغت أعداد الوفيات مليونا و27 ألفا و777 وفاة، في حين بلغت أعداد المتعافين 25 مليونا و677 ألفا و764 متعافيا.

وما تزال الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات التي بلغت وفقا لآخر الأرقام 6 ملايين و397 ألفا و886 مصابا، في حين بلغت أعداد الوفيات 99 ألفا و833 وفاة.

وبالنسبة للبرازيل التي تحتل المرتبة الثالثة في أعداد الإصابات عالميا، فقد بلغت أعداد الإصابات 4 ملايين و849 ألفا، بينما بلغت أعداد الوفيات 144 ألفا و767.

ويوم أمس الخميس أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 36 ألفا و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و728 وفاة خلال اليوم الأخير.

وفي أوروبا، قالت السلطات الفرنسية إنها قد تضع باريس في حالة تأهب قصوى بدءا من الاثنين لمواجهة تفشي الوباء، ما سيتطلب إغلاق الحانات مع ارتفاع عدد الإصابات.

وأوضح وزير الصحة أوليفييه فيران "نحن في مرحلة يتدهور فيها الوضع".

كذلك، وسّعت إسبانيا التي تكافح موجة ثانية من الفيروس نطاق قيودها الصارمة في أنحاء العاصمة رغم المعارضة الشديدة من السلطات المحلية في مدريد، علما أن معظم المناطق الأخرى وافقت على تشديد القيود في المناطق، التي تشهد ارتفاعا سريعا في معدل العدوى.

وفي بريطانيا، قال كبير المستشارين العلميين باتريك فالانس "الأمور تسير بالتأكيد في الاتجاه الخاطئ"، فيما وسعت الحكومة عمليات الإغلاق لتشمل بلدات عدة في شمال إنجلترا ما وضع فعليا أكثر من ربع سكان البلاد تحت قيود أكثر صرامة.

في هذه الأثناء، قررت الحكومتان في سلوفاكيا والتشيك فرض حالة طوارئ تتيح لهما اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات.

من جانبها، سجلت ألمانيا مجددا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجليها خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 2673 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وتجاوزت ألمانيا 2500 إصابة جديدة مرتين في غضون الأيام القليلة الماضية.

يأتي ذلك بينما أعلنت إسرائيل، الجمعة، تسجيل 7639 إصابة جراء كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مواصلة الارتفاع الكبير بإصابات الفيروس منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 255 ألفا و771 إصابة؛ منها 1622 وفاة، و183ألفا و488 حالة تعاف.

والأسبوع الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية.

وبدأ الإغلاق الجمعة الماضية، ويستمر حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

من جهته، سجل جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت الإجمالي لأكثر من 676 ألف إصابة.

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 676 ألفا و84 إصابة، بعد تسجيل 1745 حالة خلال 24 ساعة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 609 آلاف، و584 متعافيا.