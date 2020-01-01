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دراسة تحدد الأشخاص الناقلين الرئيسيين لوباء كورونا

الجمعة 02 أكتوبر 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تحدد الأشخاص الناقلين الرئيسيين لوباء كورونا



وكالات

توصلت دراسة أعدها متخصصون من الجامعات الأمريكية، برينستون وكاليفورنيا وكذلك جامعة جونز هوبكنز، إلى أن الأطفال والشباب يلعبان الدور الأكبر في انتشار عدوى فيروس كورونا في العالم.

 

وقام هؤلاء العلماء بتحليل بيانات 85 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي في الهند، وحاولوا تتبع مسار العدوى من خلال تحديد اتصالات المرضى.

واتضح أن مصدر المرض في أغلب الأحيان يأتي من الشباب والنساء.

ويعتقد العلماء في الوقت ذاته، أن العالم قلل من أهمية دور الأطفال في نقل الفيروس، حسبما كتبت مجلة "Science"، مؤخرا.

وأشار الخبراء إلى أن الأطفال والشباب يمثلون ثلث حالات الإصابة بعدو "كوفيد – 19"، وهم الذين يلعبون دورا رئيسا في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع.

وفي الشأن ذاته، تبين أن المجموعة الأكثر حساسية للفيروس هم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عاما.

#فيروس كورونا #دراسة #علماء #الهند #كاليفورنيا

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