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إسرائيل تصادق الأحد على بناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

الجمعة 02 أكتوبر 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تصادق الأحد على بناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة الغربية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، سيجتمع يوم الأحد المقبل للمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بالموافقة على البناء، مشيرةً إلى أن المجلس سيجتمع بعد تأجيل جلساته عدة مرات.

ووفقًا للصحيفة، فإنه سيتم بناء نصف الوحدات السكنية في مستوطنة بيتار عيليت جنوب القدس، في حين سيتم بناء وحدات في مستوطنات أخرى منها هار براخا وعيناف وشيما وعيليه وآدم وغيرها.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو للصحيفة، إن توجيهاته بالمصادقة على مخططات البناء تدحض المزاعم بأنه جمدها.

وأضاف، "نتنياهو أكبر من دعموا البناء في المستوطنات، والتأخير كان لأسباب تأتي في سياق الاختراقات التاريخية بعد الاتفاقيات مع دول الخليج، ولكن الآن لم يعد هناك أي سبب لتأجيل الموافقات".

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