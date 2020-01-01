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الرجوب يعلق على اعتقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف

الجمعة 02 أكتوبر 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يعلق على اعتقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف



رام الله / سما /

أدان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، صباح الجمعة، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي القيادي في حركة حماس حسن يوسف من منزله في بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.

وأكد الرجوب في تصريح صحفي أن اعتقال يوسف "يأتي في إطار محاولات العبث بالساحة الفلسطينية، ومحاولة للتأثير على إنجار الوحدة الوطنية".

وأشار القيادي في حركة فتح إلى أن اعتقال الاحتلال القيادي بحماس "استمرار لنهج الاحتلال في اعتقال العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني يوميا، واستمرار للعدوان المتواصل على شعبنا منذ عقود".

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