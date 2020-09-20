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استعداد اليمن لافتتاح معبره الثاني مع السعودية

الجمعة 02 أكتوبر 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استعداد اليمن لافتتاح معبره الثاني مع السعودية



وكالات

كشفت مصادر يمنية رسمية، يوم الخميس، عن استعداد الحكومة لإعادة افتتاح منفذ البقع البري‭‭‭ ‬‬‬الحدودي مع السعودية خلال الأيام القادمة.

ونقل موقع "المشهد اليمني"، عن المصادر قولها إنه "سيتم افتتاح منفذ البقع بمحافظة صعدة، الحدودي مع المملكة، بأقرب وقت للتخفيف من المعاناة وطول المسافات التي يقطعها المسافرين عبر منفذ الوديعة".

وأشارت المصادر إلى أنه تم استكمال تجهيز المنفذ بكافة المتطلبات بما فيها التقنية العالية، من قبل "البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في اليمن"، خلال الأيام القليلة الماضية.

وانتهى البرنامج السعودي، أواخر سبتمبر الماضي، من مشروع إعادة تأهيل منفذ البقع بسفلتة 2.6 كم، وتركيب 167 عمود إنارة بالطاقة الشمسية، إلى جانب مولدين للطاقة الكهربائية.

ويمثل المنفذ أهمية كبيرة كونه أحد الروابط بين اليمن والسعودية ولما سيقدمه من خدمات للمواطن اليمني في تسهيل حركة التنقل للمغتربين والوافدين في ظل الحرب القائمة.

#اليمن #السعودية #حدود

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