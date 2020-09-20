استعداد اليمن لافتتاح معبره الثاني مع السعودية

وكالات

كشفت مصادر يمنية رسمية، يوم الخميس، عن استعداد الحكومة لإعادة افتتاح منفذ البقع البري‭‭‭ ‬‬‬الحدودي مع السعودية خلال الأيام القادمة.

ونقل موقع "المشهد اليمني"، عن المصادر قولها إنه "سيتم افتتاح منفذ البقع بمحافظة صعدة، الحدودي مع المملكة، بأقرب وقت للتخفيف من المعاناة وطول المسافات التي يقطعها المسافرين عبر منفذ الوديعة".

وأشارت المصادر إلى أنه تم استكمال تجهيز المنفذ بكافة المتطلبات بما فيها التقنية العالية، من قبل "البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في اليمن"، خلال الأيام القليلة الماضية.

لمنفذ البقع في #صعدة أهمية اقتصادية تتمثل بتخفيف الضغط على المنافذ الأخرى وتسهيل مرور الأفراد والشحنات التجارية والغذائية.

أنهى #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن مشروع إعادة تأهيله ويشمل:

⚡مولدين طاقة كهربائية بقوة 500KVA

???? سفلتة 2,6 كم

????167عمود إنارة بـ #الطاقة_الشمسية https://t.co/Bpl5Bro34T pic.twitter.com/V3sWOptbXr — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) September 20, 2020

#تنمية_اليمن | لتطوير منفذ #البقع بمحافظة #صعدة وتسهيل حركة البضائع وعبور المستفيدين؛ أنشئ #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن طريق داخلي مسفلت للمنفذ، وتركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية، ومولدات كهربائية. pic.twitter.com/TnCb6XQIML — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) April 26, 2020