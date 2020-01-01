فتح ترد على وزير الخارجية الأمريكي : الشعب الفلسطيني هو الذي يختار قيادته

رام الله / سما /

قال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ان الشعب الفلسطيني هو من يختار قيادته عبر الانتخابات بالرغم من وجود الاحتلال.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال إن الفلسطينيين بحاجة إلى اختيار قيادة ترغب في إجراء حوار من أجل السلام في مقابلة على صحيفة فوكس نيوز.



وقال الجاغوب ضمن رده على التصريحات " متى ستدركون أن شعبنا هو الذي يختار قيادته وأن فلسطين رغم أنها دولة تحت الاحتلال إلا أنها ليست واحدة من جمهوريات الموز؟ عليك أن تدرك أن الكرامة والأعتزاز بالنفس والثقة بالمستقبل هي صناعة فلسطينية خالصة مثلها مثل زيت الزيتون والزعتر والثوب الكنعاني المطرز بعشق الأرض!"

واضاف "لن نحاور أحداً على أرضية ما يسمى بصفقة القرن، والحوار الوحيد الذي نقبل به هو ذلك المستند إلى الشرعية الدولية والهادف إلى إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧".

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك "يا سيد بومبيو: ننصحك بعدم مناطحة الحق الفلسطيني، فقد ذهب قبلك وزراء خارجية ورؤساء كثرٌ وبقيت فلسطين في مكانها وظل شعبها صامداً في وطنه، أما القيادة الفلسطينية فهي باقية لأنها تستمد شرعيتها من ثقة شعبها، وأنت ورئيسك وإدارته المغامرة راحلون قريبا وبقرار من الشعب الأمريكي نفسه".