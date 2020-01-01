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أول تعليق من طبيب ترامب بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 02 أكتوبر 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من طبيب ترامب بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا



وكالات

صرح شون كونلي، الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، بأن دونالد ترامب، سيستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "سي إن إن" الأمريكية بيان الطبيب الأمريكي، المرسل للمتحدث الرسمي باسم ترامب: "تلقيت تأكيدا  يفيد بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أثبتت إصابتهما بمرض "كوفيد-19". الرئيس والسيدة الأولى بصحة جيدة و يبليان بلاء حسنا في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في البيت الأبيض أثناء تعافيهما".

وأضاف كونلي: "أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون انقطاع أثناء فترة شفائه".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا المستجد وكذلك زوجته ميلانا ترامب، مؤكدا على أنهما سيبدأن الحجر الصحي والتعافي على الفور.

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