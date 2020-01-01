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منظمة دولية : إسرائيل على حافة هزة

الجمعة 02 أكتوبر 2020 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة دولية : إسرائيل على حافة هزة



القدس المحتلة / سما /

أصدرت منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة OECD ، في الأسبوع الماضي، تقديراتها للاقتصاد الإسرائيلي في العام الجاري والسنوات المقبلة.

وحسب ما ورد، فإن هذه التقديرات تمت بلورتها قبل أن تغوص إسرائيل في الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، التي ارتفع فيها عدد من أصيبوا بالفيروس بأضعاف ما كان حتى مطلع يونيو الماضي.

ورغم ذلك فإن تقديرات OECD تقول إن إسرائيل على حافة هزة اقتصادية، وحسب الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية، فإن التقديرات ستكون أسوأ.

وفي وقت سابق، قالت بيانات إسرائيلية، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 28.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 تحت وطأة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.

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