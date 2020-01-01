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بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي: الاتفاق على مزيد من التنسيق في مجالات الطاقة المتجددة

الجمعة 02 أكتوبر 2020 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي: الاتفاق على مزيد من التنسيق في مجالات الطاقة المتجددة



القدس المحتلة / سما /

أكدت الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة باعتباره "خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا".

وجاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدره سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ودان برويليت وزير الطاقة الأمريكي، ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، بشأن "تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تقود إلى مزيد من الابتكار والازدهار".

وقالت أبوظبي في البيان إن "دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تقر بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة وتتفق سويا على تشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه".

وأضافت أن "الاقتصادات الديناميكية ستتطلع إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالميا لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، كما أنها ستسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة".

وأفادت بأنه "ومن أجل تعظيم الفوائد العالمية للتعاون في هذا الصدد، تلتزم الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل ببحث تطوير آفاق التعاون من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف بالتنسيق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الدولي في مجالات البحث والتطوير والتبني السريع لتقنيات الطاقة الجديدة".

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