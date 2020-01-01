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ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

الجمعة 02 أكتوبر 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

جاء ذلك وفق ما أعلنه ترامب على حسابه الرسمي في "تويتر"، بأن "التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد".


وكتب ترامب: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور وتخطي ذلك معا".

وتأتي إصابة ترامب بكورونا قبيل الانتخابات الأمريكية التي يسعى فيها إلى ولاية ثانية.

وكان ترامب أعلن أمس الخميس أنه وميلانيا يجريان فحوص كورونا بعد ثبوت إصابة مساعدة له بالفيروس.


وقال ترامب حينها: "هوب هيكس التي تعمل بجد دون أن تأخذ استراحة صغيرة تأكد للتو إصابتها بكوفيد-19.. أمر رهيب! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الفحوص التي أجريت لنا".

#ترامب #فيروس كورونا

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