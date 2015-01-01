فيديو.. برشلونة يتخلص من عقدة سيلتا فيجو في البالايدوس

وكالات / سما /

تمكن برشلونة من الفوز على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز، وصل برشلونة إلى النقطة السادسة، ليحتل بذلك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة الخامسة بالمركز الحادي عشر.

بداية المباراة كانت سريعة، حيث حاول برشلونة تدوير الكرة بين لاعبيه في منتصف الملعب بحثاً عن ثغرة في دفاع المنافس، وفي الدقيقة الثامنة سدد أنطوان جريزمان كرة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها كانت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 11، أحرز أنسو فاتي الهدف الأول للبارسا بعدما تلقى تمريرة من فيليب كوتينيو على حدود منطقة الجزاء، فاستلمها الشاب الإسباني وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية مرت على يمين الحارس سيرخيو الفاريز.

وفي الدقيقة 42، تلقى كليمون لونجليه مدافع برشلونة بطاقة حمراء بعدما تدخل بمرفق اليد على دينيس سواريز لاعب سيلتا فيجو، ليكمل الفريق الكتالوني المباراة بنقص عددي.

وفي الدقيقة 51، أضاف البارسا الهدف الثاني بعدما انطلق ميسي بالكرة داخل منطقة الجزاء مراوغاً أكثر من لاعب ثم مرر كرة أرضية ولكن ارتطمت بقدم لوكاس أولازا لتدخل بذلك الشباك.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة، انطلق ميسي وراوغ دفاع سيلتا فيجو وسدد كرة صدها الحارس سيرخيو ألفاريز، قبل أن تصل إلى سيرجي روبيرتو الذي سددها قوية نحو الشباك، معلناً عن تسجيل برشلونة للهدف الثالث.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، ليفك البارسا عقدة بالايدوس، حيث لم يحقق أي انتصار في هذا الملعب منذ 2015، عندما فاز برأسية جيريمي ماثيو.