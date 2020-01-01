فيديو.. أرسنال يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة على حساب ليفربول

وكالات / سما /

تمكن برند لينو من منح فريقه أرسنال التفوق على مُنافسهم ليفربول في دور ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيحة 5-4.

وكانت المُباراة بشوطيها قد انتهت بالتعادل السلبي وذلك وسط محاولات قليلة نسبياً في مُباراة متوسطة المستوى، وفضل المُدربان ميكل أرتيتا ويورجن كلوب الاعتماد على تشكيلة من الشباب واللاعبين غير الأساسيين لفريقيهما.

وفي ركلات الترجيح، سجل جيمس ميلنر الركلة الأولى لفريق ليفربول، قبل أن يُسجل ألكساندر لاكازيت الركلة الأولى لفريق أرسنال، عقب ذلك نجح فينالدوم في إحراز ركلته للريدز، ليرد عليه سواريس لأرسنال.

وسجل تاكومي مينامينو الركلة الثالثة للريدز، وأخفق النجم المصري محمد النني في إحراز ركلته التي سددها وتصدى لها أدريان، وليُسدد أوريجي بنفس طريقته ليتصدى لها لينو بنفس الطريقة.

ونجح ميتلاند نيلز في تسجيل ركلته، وتمكن أيضا كورتيس جونز في إحراز ركلته، ليُكمل نيكولا بيبي الركلات الخمسة للفريقين بتسجيله لأرسنال.

وأخفق هاري ويلسون في تسديد الركلة الحاسمة للريدز، قبل أن يُسجل جوزيف ويلوك ركلته التي أهلت أرسنال لدور ربع النهائي.

وأصبح بهذا الانتصار أرسنال آخر المُنضمين لدور الثمانية، حيث سبقه كل من توتنهام الذي تجاوز عقبة تشيلسي، ونيوكاسل يونايتد الذي تغلب على نيوبورت كاونتي.

ومانشستر سيتي الذي هزم بيرنلي، ومانشستر يونايتد الذي تجاوز عقبة برايتون، فضلاً عن إيفرتون الذي تأهل على حساب وست هام، فيما حقق برينتفورد الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية نتيجة صادمة بهزيمة فولهام الصاعد حديثاً للدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد، فيما سار ستوك سيتي على نفس المنوال وهزم أستون فيلا.