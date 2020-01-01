رسمياً .. هانز فليك يتوج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تتويج هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل مدرب ببطولة دوري أبطال أوروبا عن جدارة واستحقاق.

وتفوق هانز فليك مدرب بايرن ميونخ على كلاً من مواطنه يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، وجوليان ناجلزمان مدرب لايبزيج الألماني.

ونجح هانز فليك مدرب بايرن ميونخ في التتويج بجائزة أفضل مدرب في دوري الأبطال بعد تتويجه المستحق بالجائزة مع فريقه البافاري.

وسيطر فريق بايرن ميونخ على معظم جوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية، باستثناء جائزة أفضل لاعب خط وسط التي ذهبت إلى البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

بينما فاز مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى، وجوشوا كيميتش بجائزة أفضل مدافع، وروبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل مهاجم، وجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ نجح حتى الآن في التتويج بخمس ألقاب هذا العام بعد الفوز بـ “الدوري الألماني، كأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، والسوبر الألماني”.