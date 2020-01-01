رسمياً .. ليفاندوفيسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

وكالات / سما /

توج النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2020 عن المردود الذي قدمه مع فريقه بايرن ميونخ الألماني خلال موسم 2019 – 2020.

و أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برئاسة أليكساندر تشيفرين حفله السنوي للإعلان عن جائزة أفضل لاعب في القارة العجوز و قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

و تصارع ليفاندوفيسكي على الفوز بالجائزة مع الثنائي كيفين دي بروين ، ومانويل نوير نجما مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ على الترتيب.

و تعد تلك الجائزة هي الثانية للمهاجم البولندي في الحفل حيث حصد جائزة أفضل مهاجم في القارة العجوز بعد مردوده المميز في دوري الأبطال بالنسخة الماضية حيث سجل 15 هدفاً في 10 مباريات.

بدوره توج الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا متفوقاً على يان أوبلاك و كيلور نافاس بعد نجاحه في قيادة فريقه للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

و نال دي بروين جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا ، في حين توج جوشوا كيميتش بجائزة أفضل مدافع في القارة العجوز.

و فاز النجم الإيفواري الدولي السابق ، ديدييه دروجبا ، بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي ” أليكساندر تشيفرين ” ، تقديراً له على مسيرته المميزة كلاعب محترف، علماً بأن مهاجم تشيلسي السابق سجل في دوري الأبطال 44 هدفاً خلال 92 مباراة في تاريخه.