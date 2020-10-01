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"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا

الخميس 01 أكتوبر 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بعدم تسجيل حالات وفاة أو إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم اليوم الخميس، لتستقر حالات الوفاة عند 261 والإصابات عند 6171.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بتأجيل رحلة الخطوط الملكية التي كانت مقررة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بتاريخ 4/10/2020 بديلا عن الرحلة التي ألغيت بتاريخ 1/10/2020، وذلك حتى إشعار آخر.

 وأكد الفريق أن حقوق الطلبة المسافرين على متن تلك الرحلة في تذاكر سفرهم مكفولة وسيتم ترحيلها إلى أقرب رحلة للملكية متجهة إلى القاهرة حين الإعلان عنها.

كما أكد مواصلة العمل مع سفارتنا لدى الأردن الشقيق ومع الجانب الأردني لترتيب رحلات قريبة لتأمين سفر جميع طلبتنا الدارسين في الجامعات المصرية في القريب العاجل للالتحاق بدراستهم، بمن فيهم الطلبة الجدد (طالب جديد حاصل على إفادة قبول طالب وافد) بعد أن يتم استكمال الترتيبات اللازمة لتأمين دخولهم إلى الأراضي المصرية.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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