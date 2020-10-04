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"الخارجية": فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى إسطنبول وفرانكفورت والدوحة

الخميس 01 أكتوبر 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى إسطنبول وفرانكفورت والدوحة



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى إسطنبول وفرانكفورت والدوحة، للالتحاق بدراستهم وأعمالهم واسرهم.

ودعت الخارجية في بيان صحفي، الراغبين في السفير بالتسجل على الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/evacuation.

وأشارت إلى أن باب التسجيل يفتح في تمام الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم، ويغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاحد المقبل الموافق 04/10/2020، علما أن الهدف من فتح باب التسجيل في هذه المرحلة حصر اعداد المسافرين فقط.

#الخارجية والمغتربين #سفر

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