  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأغا يدعو الرئيس عباس لإنصاف موظفي غزة: لقد بلغت القلوب الحناجر!

الخميس 01 أكتوبر 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأغا يدعو الرئيس عباس لإنصاف موظفي غزة: لقد بلغت القلوب الحناجر!



غزة / سما /

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السابق د. زكريا الأغا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإلغاء الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين العمومين في المحافظات الجنوبية في مارس 2017.

وأوضح الأغا في منشور على فيس بوك أنه توجه بدعوته الرئيس عباس بعد توجهه للجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية للمنظمة، والحكومة الفلسطينية، الذين لم يتجاوبوا مع دعوته التي أطلقها الجمعة الماضية.

وقال: من غزة هاشم المكلومة، والتي يكاد ابناؤك فيها أنْ يفقدوا الأمل في الاستمرار في الحياة، أخاطبك بكل الصدق والمحبة والاحترام لكي تأخذ قرارك الحكيم بوقف كل الاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص غزة.

وأضاف: مع احترامنا للدوافع التي كانت وراء هذا القرار إلا أن الواقع اثبت ان هذا القرار لم يحقق الغرض المنشود، بل كان له أثر عكسي تماماً، فقد زاد من معاناة المواطنين هنا، وسط حاله الحصار والأوضاع المعيشية السيئة التي يمرون بها، وبلغ الأمر  لدرجه ان المواطن هنا بات يشعر بالظلم والاجحاف والغربة عن محيطه الفلسطيني وكأنه حمولة زائدة يجب التخلص منها.

وتابع: أنا لا أقول كلاماً مرسلاً ولكني أعبر بصدق عن شعور المواطنين أبنائك هنا في هذا الجزء العزيز على قلبك من هذا الوطن واي كلام آخر يمكن أن يصلك خلاف ذلك فهو غير صحيح بالمطلق.

واردف: اتمني عليك اخي الرئيس أنْ تأخد قرارك الفوري بوقف كل الاجراءات التي تم اتخاذها في مارس ٢٠١٧، والعودة إلى الوضع الذي كان قبل ذلك.



98

#زكريا الاغا #الرئيس عباس #موظفي السلطة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

كتائب القسام : لا معلومات بدون ثمن

العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شاهد: فرقة إسرائيلية تعزف لحنًا للمطرب الإماراتي حسين الجسمي وهجوم حاد على الفنان

وزارة الصحة : انتشار "كورونا" سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة

الأخبار الرئيسية

التعليم بغزة تقرر تنفيذ المرحلة الأولى من استئناف العملية التعليمية

حماس تحذر الاحتلال: لن نقبل بديلا عن رفع حصار غزة وفي حال تنفيذ الضم فإن الغد لن يكون كالأمس

غيث

هآرتس: ماذا وراء اعتقال إسرائيل لمحافظ القدس 18 مرة خلال سنتين دون لائحة اتهام؟

مصادر: جولات واتصالات مرتقبة بين فتح وحماس تبحث دخول الانتخابات بقائمة مشتركة

لبنان يعلن عن التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية