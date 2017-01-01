الأغا يدعو الرئيس عباس لإنصاف موظفي غزة: لقد بلغت القلوب الحناجر!

غزة / سما /

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السابق د. زكريا الأغا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإلغاء الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين العمومين في المحافظات الجنوبية في مارس 2017.

وأوضح الأغا في منشور على فيس بوك أنه توجه بدعوته الرئيس عباس بعد توجهه للجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية للمنظمة، والحكومة الفلسطينية، الذين لم يتجاوبوا مع دعوته التي أطلقها الجمعة الماضية.

وقال: من غزة هاشم المكلومة، والتي يكاد ابناؤك فيها أنْ يفقدوا الأمل في الاستمرار في الحياة، أخاطبك بكل الصدق والمحبة والاحترام لكي تأخذ قرارك الحكيم بوقف كل الاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص غزة.

وأضاف: مع احترامنا للدوافع التي كانت وراء هذا القرار إلا أن الواقع اثبت ان هذا القرار لم يحقق الغرض المنشود، بل كان له أثر عكسي تماماً، فقد زاد من معاناة المواطنين هنا، وسط حاله الحصار والأوضاع المعيشية السيئة التي يمرون بها، وبلغ الأمر لدرجه ان المواطن هنا بات يشعر بالظلم والاجحاف والغربة عن محيطه الفلسطيني وكأنه حمولة زائدة يجب التخلص منها.

وتابع: أنا لا أقول كلاماً مرسلاً ولكني أعبر بصدق عن شعور المواطنين أبنائك هنا في هذا الجزء العزيز على قلبك من هذا الوطن واي كلام آخر يمكن أن يصلك خلاف ذلك فهو غير صحيح بالمطلق.

واردف: اتمني عليك اخي الرئيس أنْ تأخد قرارك الفوري بوقف كل الاجراءات التي تم اتخاذها في مارس ٢٠١٧، والعودة إلى الوضع الذي كان قبل ذلك.





