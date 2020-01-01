كورونا في القدس المحتلة: 101 إصابة جديدة وعودة محطتي فحص للعمل

القدس المحتلة /سما/

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء الأحد، عن إصابة 101مقدسيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليوم الأخير، مُشيرا إلى عودة محطتي فحصٍ للعمل.

وقال الجبريني إن المدينة "شهدت اليوم (الخميس) تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة شفاء".

وأفاد بارتفاع عدد الإصابات النشطة إلى 1183 حالة.

وذكر الجبريني في بيانه أنه "ولأول مرة منذ أسبوعين لا تشهد المدينة أي حالة وفاة"، مشيرا إلى أن "بعض الإصابات التي تُعالج بالمستشفيات يبدو وضعها خطيرا".

وفي ما يتعلق بعودة محطتي الفحص في الشيخ جراح وجبل المكبر، قال الجبريني: "الفحص من خلال محطتي الشيخ جراح وجبل المكبر (تبدأ) اعتبارا من عصر يوم غد الجمعة حتى ساعات منتصف الليل وطيلة أيام الأسبوع".

وشدّد الجبريني على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت حركة حماس، الخميس، إصابة نائب رئيس المكتب السياسي فيها، صالح العاروري، بفيروس كورونا.