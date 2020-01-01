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"التنمية الاجتماعية" وصندوق الأمم المتحدة للسكان يطلقان دراسة "العنف الموجه لكبار السن في فلسطين"

الخميس 01 أكتوبر 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

 أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان( (UNFPA اليوم الخميس، عبر تقنية "زوم"، دراسة "العنف الموجه لكبار السن في فلسطين والاستراتيجية العربية لكبار السن"، لمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف الأول من تشرين أول/أكتوبر من كل عام.

وقال وكيل وزارة التنمية داوود الديك، في كلمته الافتتاحية، "تحل علينا هذه المناسبة اليوم في ظل ظروف صعبة تعيشها فلسطين كباقي دول العالم بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، الذي يشكل خطورة عالية على حياة كبار السن، وقد حرصت الوزارة على توفير كافة أشكال المساعدات لكبار السن في منازلهم إضافة لحرصها على تطبيق المؤسسات الإيوائية لرعاية كبار السن لكافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة لحماية النزلاء والطواقم العاملة، وتقديم كافة أشكال الدعم النفسي والاجتماعي لهم".

وأوضح الديك أن الوزارة ماضية بجهودها لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لكبار السن، وفي مقدمتها إنجاز قانون رعاية كبار السن، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل مع كل التوصيات التي خرجت بها الدراسة بجدية عالية سواء في الجانب الوقائي والعلاجي أو القانوني.

وشدد على أن الحكومة تولي هذه الشريحة الأصيلة من شعبنا كل الأهمية والاحترام والتقدير، فهم الآباء والأجداد الذين خاضوا النضال وتحملوا كل ألوان العذاب في مسيرة التحرر الفلسطيني.

وشكر الديك صندوق الأمم المتحدة للسكان على تعاونه، كما شكر معدي الدراسة وأعضاء اللجنة الوطنية وكافة الشركاء في القطاعين الحكومي والأهلي.

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