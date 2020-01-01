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صحيفة: مصر تمنع زوجة هنية للمرة الثالثة من مغادرة غزة

الخميس 01 أكتوبر 2020 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: مصر تمنع زوجة هنية للمرة الثالثة من مغادرة غزة



رام الله /سما/

كشفت مصادر مقربة من قيادة حركة حماس في الخارج، اليوم الخميس، أن مصر منعت للمرة الثالثة على التوالي زوجة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، من مغادرة القطاع، للسفر باتجاه تركيا ومنها إلى قطر.

وبحسب صحيفة القدس المحلية، قالت المصادر، إن جميع الاتصالات مع الجانب المصري للسماح لزوجة هنية بالسفر خلال فتح معبر رفح على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري، لم تنجح في السماح لها بالسفر للالتحاق بزوجها.

وأشارت المصادر إلى أن السيدة هنية كانت ستسافر مع اثنين من أبنائها وزوجاتهم، إلى تركيا ومنها إلى قطر، في نهاية شهر شباط الماضي، إلا أنه أزمة فيروس كورونا أجلت عملية السفر حينها.

ومع عودة عمل معبر رفح بشكل استثنائي في المرات السابقة آخرها الأسبوع الجاري، لم يسمح لزوجة هنية بالسفر.

وقالت المصادر إن بعض المرافقين الشخصيين لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس ممن كانوا داخل قطاع غزة، تمكنوا من السفر والالتحاق به خلال فتح المعبر هذا الأسبوع بعد أن كانوا منعوا سابقًا من السفر.

كما سمح لزوجات وأطفال بعض المرافقين الذين غادروا مع هنية منذ أشهر بالسفر بعد أن منعوا في منتصف شهر آب الماضي من السفر.

#حماس #اسماعيل هنية #مصر #معبر رفح #زوجة هنية #سفر

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